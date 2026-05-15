Sondazh: Opozita izraelite mund të fitojë 61 vende, shumica duan që Netanyahu të largohet nga politika

Lina Altawell
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Një sondazh i opinionit publik tregoi sot se opozita e Izraelit mund të sigurojë 61 vendet e nevojshme për të formuar qeverinë nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot ndërsa 55 për qind e izraelitëve preferojnë që kryeministri Benjamin Netanyahu të tërhiqet nga politika, raporton gazeta izraelite "Maariv", transmeton Anadolu.
Sondazhi u realizua nga instituti privat "Lazar" midis një mostre të rastësishme prej 502 izraelitësh, me një diferencë gabimi prej 4.4 pikësh përqindjeje.
"Të pyetur se çfarë duan të bëjë Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme, të kandidojë për udhëheqjen e Likud-it apo të tërhiqet nga jeta politike, 55 për qind thanë se preferojnë që ai të tërhiqet, ndërsa 38 për qind thanë se duan që ai të kandidojë për udhëheqjen e Likud-it dhe 7 për thanë se nuk e dinë", tha gazeta.
Sipas sondazhit, opozita do të ishte në gjendje të formonte qeveri alternative nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot.
"Maariv" shkruan se mes pasigurisë së vazhdueshme në luftën kundër Iranit, zhytjes së përsëritur në moçalin libanez dhe shqetësimit të izraelitëve për rritjen e dhunës brenda shoqërisë së tyre, Likud, i udhëhequr nga Netanyahu dhe Otzma Yehudit, i udhëhequr nga ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë, Itamar Ben-Gvir, humbën vende këtë javë.
"Si rezultat, sondazhi parashikon që blloku i koalicionit do të bie në 49 vende ndërsa blloku i opozitës hebraike do të rritet në një shumicë prej 61 vendesh ndërsa ligjvënësit arabë do të marrin 10 vende nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot", tha gazeta.
Një sondazh i "Maariv"-it javën e kaluar tregoi se blloku i Netanyahut do të marrë 51 vende, opozita hebraike 59 vende ndërsa subjektet arabe 10 vende.
Formimi i një qeverie kërkon të paktën 61 nga 120 anëtarët e Knessetit (Parlamentit izraelit).
Sondazhi vjen mes shqetësimeve brenda koalicionit qeverisës se mund të humbasë zgjedhjet pasi paraqiti një projektligj të mërkurën për të shpërndarë parlamentin në një përpjekje për të parakaluar opozitën, e cila kishte paraqitur dy projektligje të ngjashme, sipas mediave hebraike.
Pritet që Knesseti të fillojë votimin javën e ardhshme për të vendosur nëse do të shpërbëhet dhe do të caktojë një datë zgjedhjesh. Mandati i Knessetit aktual përfundon në tetor, por po zhvillohen diskutime për të mbajtur zgjedhje të parakohshme në shtator.
Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.