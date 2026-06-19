Sondazh: Opozita izraelite do të siguronte shumicën në Parlament përballë bllokut të Netanyahut

Mohammad Sio
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Opozita izraelite do të ishte në gjendje të formonte qeverinë nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, duke siguruar 61 vende në Parlamentin izraelit (Knesset) me 120 vende, krahasuar me 49 vende për bllokun qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu, tregon një sondazh i ri, transmeton Anadolu.
Sondazhi i realizuar nga Instituti i Kërkimeve "Lazar" në bashkëpunim me gazetën izraelite "Maariv" më 17 dhe 18 qershor, përfshiu 501 të anketuar dhe kishte një marzh gabimi prej rreth 4.4 për qind.
Sipas sondazhit, partitë opozitare do të fitonin 61 vende, duke u dhënë shumicën minimale të nevojshme për të formuar qeverinë, ndërsa koalicioni i Netanyahut do të siguronte 49 vende. Partitë arabe do të fitonin së bashku 10 vende, zbulon sondazhi.
Sondazhi tregoi gjithashtu rritje të vazhdueshme për partinë opozitare "Yashar" të udhëhequr nga ish-shefi i ushtrisë izraelite, Gadi Eisenkot, e cila u ngjit në 21 vende, duke u barazuar me partinë qeverisëse Likud të Netanyahut.
Partia Likud ka humbur shtatë vende në sondazhet e fundit, sipas "Maariv"-it ndërsa partia "Together" e ish-kryeministrit Naftali Bennett ka humbur 11 vende që kur aleanca u shpall në prill.
Një sondazh i mëparshëm i "Maariv"-it i publikuar të premten e kaluar tregonte mbështetjen për Likudin në 22 vende, niveli më i ulët i saj në pothuajse një vit dhe rezultati më i dobët i partisë që nga gushti i vitit 2025, kur ajo kishte 21 vende.
Gazeta thekson se gjetjet më të fundit ishin veçanërisht të rëndësishme sepse partia e ekstremit të djathtë "Sionizmi Fetar", e udhëhequr nga ministri i Financave Bezalel Smotrich, kaloi pragun zgjedhor dhe parashikohej të fitonte katër vende.
Sondazhi u publikua mes zhvillimeve rajonale pas nënshkrimit më herët gjatë kësaj jave të një marrëveshjeje 14-pikëshe mes SHBA-së dhe Iranit që synon t'i japë fund luftës mes dy palëve.
Teksti i marrëveshjes, i publikuar nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian thotë se Irani, SHBA-ja dhe aleatët e tyre angazhohen për ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin dhe zotohen të mos nisin luftëra ose operacione ushtarake kundër njëri-tjetrit.
Ajo përfshin gjithashtu angazhime për t'u përmbajtur nga kërcënimi ose përdorimi i forcës, për të garantuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit dhe për të ndjekur një fund të përhershëm të armiqësive në të gjitha frontet në një marrëveshje përfundimtare.
Megjithatë, anëtarët e qeverisë izraelite, veçanërisht ministrat e ekstremit të djathtë, kanë refuzuar lidhjen e marrëveshjes me Iranin me përfundimin e operacioneve ushtarake në Liban ose me bërjen e lëshimeve në fushën e sigurisë, duke këmbëngulur në ruajtjen e pranisë ushtarake të Izraelit në jug të Libanit dhe vazhdimin e operacioneve ushtarake atje.