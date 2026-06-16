Sondazh në Gjermani: AfD shënon rritje historike me 29 për qind, në rënie blloku i kancelarit Merz

Ayhan Şimşek
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Partia e ekstremit të djathtë në Gjermani, Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka shënuar diferencën e saj më të madhe në histori ndaj aleancës konservatore të kancelarit Friedrich Merz në një sondazh të ri ndërsa pakënaqësia publike me qeverinë thellohet, transmeton Anadolu.
Sondazhi afatgjatë "YouGov" tregoi se mbështetja për AfD-në u rrit në 29 për qind në fillim të qershorit ndërsa blloku CDU/CSU i Merzit ra në 20 për qind, niveli më i ulët që nga shtatori 2021. Hendeku prej nëntë pikësh përqindjeje ishte më i madhi i regjistruar midis të dyjave.
Të Gjelbrit, në opozitë, fituan një pikë duke shkuar në 14 për qind. Partneri i koalicionit të Merzit, Social Demokratët (SPD) të qendrës së majtë, ranë me një pikë në 12 për qind, duke u barazuar me Partinë Socialiste të Majtë, e cila u ngrit në të njëjtin nivel. Demokratët e Lirë liberalë (FDP) u ngjitën në 5 për qind ndërsa Aleanca Sahra Wagenknecht (BSW) populiste e krahut të majtë mbajti të qëndrueshme në 4 për qind.
Këto rezultate vijnë në një kohë kur vlerësimet e miratimit të kancelarit gjerman vazhdojnë të pësojnë rënie mes pakënaqësisë së gjerë për ekonominë, grindjeve të brendshme të koalicionit mbi prioritetet e shpenzimeve dhe reformave të diskutueshme në shërbimin ushtarak, pensionet, kujdesin shëndetësor dhe shkurtimet e mundshme në programet sociale.