Sondazh: Më shumë se gjysma e amerikanëve thonë se financat e tyre po përkeqësohen

Berk Kutay Gökmen
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Më shumë se gjysma e amerikanëve po thonë se situata e tyre financiare po përkeqësohet, me shumë prej tyre të shqetësuar për mbulimin e faturave të tyre mujore, tregoi një sondazh i Gallup të martën, transmeton Anadolu.
Sondazhi tha se perspektiva financiare e amerikanëve në vitin 2026 është "historikisht e dobët", me një rekord prej 55 për qind që tani thonë se situata e tyre financiare po përkeqësohet, nga 53 për qind që ishte vitin e kaluar dhe 47 për qind në vitin 2024.
Kjo shënoi vitin e pestë radhazi që më shumë amerikanë në vend thonë se financat e tyre po përkeqësohen sesa po përmirësohen, tregoi sondazhi duke shtuar se periudha e vetme e ngjashme kur shumica ndjeu se financat po përkeqësoheshin ishte gjatë Recesionit të Madh në vitet 2007-2009.
Gati 62 për qind shqetësohen se nuk kanë para të mjaftueshme për pension, ndërsa 60 për qind nuk janë në gjendje të mbulojnë kostot mjekësore në rast të një aksidenti ose sëmundjeje të rëndë, bën të ditur sondazhi, duke shtuar se 54 për qind shqetësohen për kthimet e investimeve të tyre dhe ruajtjen e standardit të tyre të jetesës.
Ndërkohë, gati gjysma janë të shqetësuar për kostot rutinë të kujdesit shëndetësor, ndërsa 41 për qind shqetësohen për pagesën e faturave të tyre normale mujore dhe 40 për qind për përballimin e kolegjit.
"Në përgjithësi, shqetësimet për përballueshmërinë dominojnë listën e këtij viti, me përmendje të kombinuara të inflacionit, energjisë, strehimit dhe kostove të kujdesit shëndetësor - së bashku me shpenzimet e kolegjit, kostot e transportit dhe kujdesit ndaj fëmijëve - që tejkalojnë shumë të gjitha llojet e tjera të shqetësimeve financiare", tha sondazhi.
Rritjet e fundit të çmimeve të konsumit kanë shkaktuar vështirësi financiare për rreth 55 për qind të të anketuarve, njoftohet në sondazhin ku vihet në dukje se rreth 13 për qind përmendën rritjen e çmimeve të naftës dhe gazit si shqetësim, 10 pikë përqindjeje më shumë se një vit më parë.