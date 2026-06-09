Sondazh: AfD thellon avantazhin në 29 për qind, bie popullariteti i kancelarit Merz

Ayhan Şimşek
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Alternativa për Gjermaninë (AfD) e ekstremit të djathtë të Gjermanisë ka arritur një nivel të ri të mbështetjes së mundshme, me më shumë se një të tretën e votuesve që thonë se mund ta imagjinojnë mbështetjen e partisë, zbuloi një sondazh i publikuar të martën, transmeton Anadolu.
Instituti i sondazheve INSA raportoi se 35 për qind e të anketuarve mund të imagjinojnë të votojnë për AfD-në anti-emigracionit – gjashtë pikë përqindjeje më e lartë se mbështetja e saj aktuale dhe mjaftueshëm për të tejkaluar potencialin e votuesve për aleancën e qendrës së djathtë CDU/CSU të kancelarit Friedrich Merz.
Gjetjet vijnë pasi vlerësimet për Merz vazhdojnë të bien mes pakënaqësisë së përhapur mbi ekonominë, grindjeve të koalicionit mbi prioritetet e shpenzimeve dhe reformave të diskutueshme për çështje që variojnë nga shërbimi ushtarak dhe pensionet te taksat, kujdesi shëndetësor dhe shkurtimet e mundshme të programeve sociale.
Në sondazhin e fundit të INSA-s, të anketuarit u pyetën gjithashtu se cilën parti do të mbështesnin nëse Gjermania mbante zgjedhje të dielën e ardhshme. AfD doli e para me 29 për qind, duke zgjeruar epërsinë e saj prej disa muajsh. Ndërkohë, CDU/CSU ra në 21 për qind - më shumë se shtatë pikë që nga zgjedhjet e shkurtit 2025. Të Gjelbrit pasuan me 14,5 për qind, përpara Social Demokratëve të qendrës së majtë (SPD) me 12 për qind dhe Partisë së Majtë socialiste me 10,5 për qind.
Gati gjysma e të anketuarve - 49 për qind - thanë se nuk do të votojnë kurrë për AfD në asnjë rrethanë, ndërsa 31 për qind përjashtuan mbështetjen e Kristian Demokratëve.