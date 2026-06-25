Sondazh: 77 për qind e amerikanëve besojnë se themeluesit e kombit do të zhgënjeheshin nga SHBA-ja e sotme

Berk Kutay Gökmen
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Më shumë se tre nga katër amerikanë besojnë se themeluesit e kombit do të zhgënjeheshin me gjendjen aktuale të SHBA-së ndërsa i afrohet 250-vjetorit të saj, tregon një sondazh i "Gallup"-it i publikuar të mërkurën, transmeton Anadolu.
Sondazhi zbuloi se 77 për qind e të anketuarve besojnë se nënshkruesit e Deklaratës së Pavarësisë do të zhgënjeheshin me mënyrën se si është zhvilluar vendi ndërsa 19 për qind thanë se do të ishin të kënaqur. "Gallup" tha se përqindja që mban pikëpamje negative është rritur në 71 për qind në vitin 2013 nga 42 për qind në vitin 2001.
Sondazhi tha se kjo pikëpamje ndahet në të gjitha përkatësitë politike. Edhe pse republikanët janë disi më pak negativë se demokratët, jo më shumë se një e katërta e të anketuarve nga secila parti thanë se themeluesit do të miratonin gjendjen aktuale të vendit.
Një sondazh i veçantë i Shkollës së Drejtësisë Marquette i publikuar të mërkurën zbuloi se 66 për qind e amerikanëve janë të paktën disi krenarë për vendin, por vetëm pak më shumë se gjysma thanë se janë optimistë për të ardhmen e demokracisë amerikane.
Një sondazh i "Fox News" zbuloi gjithashtu se votuesit kishin më shumë gjasa ta përshkruanin veten si patriotë sesa të thoshin se janë krenarë për SHBA-në e sotme.