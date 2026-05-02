Sondazh: 7 për qind e të rinjve japonezë janë “tepër të varur” nga rrjetet sociale

Amir Latif Arain
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Një sondazh i fundit ka zbuluar se rreth 7 për qind e të rinjve japonezë të moshës 10 deri në 19 vjeç dyshohet se janë “përdorues patologjik” të rrjeteve sociale dhe janë “shumë të varur” për të reduktuar kohën e tyre para ekranit, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të agjencisë së lajmeve Kyodo, sondazhi mbarëkombëtar i kryer nga Qendra Kombëtare e Organizatës Spitalore Kurihama për Mjekësi dhe Varësi zbuloi gjithashtu se kjo shifër për këtë grupmoshë ishte më e larta.
Disa gjetje kërkimore sugjerojnë lidhje mes përdorimit të rrjeteve sociale dhe krimit dhe problemeve të shëndetit mendor tek fëmijët.
Gjetjet u publikuan në një kohë kur Ministria e Punëve të Brendshme e Japonisë dhe Agjencia për Fëmijët dhe Familjet po diskutonin si ta trajtojnë këtë çështje.
Australia dhe Indonezia tashmë kanë ndërmarrë hapa për të ndaluar përdorimin e rrjeteve sociale për personat nën 16 vjeç, për të mbrojtur të rinjtë nga dëmet e rrjeteve sociale.
Më herët, një sondazh i kryer në janar dhe shkurt të vitit 2025 përfshiu 9 mijë persona të përzgjedhur rastësisht të moshës 10-79 vjeç në 400 vende në mbarë vendin, me 4.650 përgjigje të marra.
Nga ata të dyshuar për përdorim problematik të rrjeteve sociale, 30 për qind thanë se kalonin “gjashtë orë ose më shumë” online gjatë ditëve të javës dhe 62 për qind thanë se e bënin këtë gjatë fundjavave.
Qendra Kombëtare e Organizatës Spitalore Kurihama për Mjekësi dhe Varësi u bëri thirrje prindërve të japin një “shembull të mirë”, duke i këshilluar të vendosin rregulla për përdorimin e telefonave nga fëmijët para blerjes, duke specifikuar kur dhe ku mund të përdoren pajisjet dhe pasojat për shkeljen e rregullave.