Somalia dënon ashpër vizitën e zyrtarëve të Somalilandit në territoret e pushtuara palestineze

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18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Kabineti i Somalisë dënoi ashpër një vizitë të zyrtarëve nga Somalilandi në territoret palestineze të pushtuara, duke thënë se ajo shkel kushtetutën e vendit dhe të drejtën ndërkombëtare, sipas një deklarate zyrtare të lëshuar sot, transmeton Anadolu.
Deklarata, e publikuar nga Zyra e Kryeministrit pas mbledhjes javore të kabinetit të kryesuar nga kryeministri Hamza Abdi Barre, tha se vizita përbën shkelje të qartë të Kushtetutës së Republikës Federale të Somalisë, të drejtës ndërkombëtare dhe parimeve që lidhen me sovranitetin shtetëror dhe mbrojtjen e popujve të shtypur.
- Izraeli, i vetmi vend që e njeh Somalilandin
Qeveria somaleze ka kundërshtuar kontaktet diplomatike dhe nismat e bashkëpunimit mes Izraelit dhe Somalilandit që kur Izraeli e njohu këtë territor.
Më 26 dhjetor të vitit 2025, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, njoftoi se Izraeli e njeh Somalilandin si “shtet të pavarur dhe sovran”.
Izraeli mbetet vendi i parë dhe i vetmi që e ka njohur Somalilandin.
Somalilandi shpalli në mënyrë të njëanshme pavarësinë nga Somalia në vitin 1991, por para vendimit të Izraelit, asnjë shtet anëtar i OKB-së nuk e kishte njohur si shtet të pavarur.
Qeveria e Somalisë e konsideron Somalilandin pjesë përbërëse të vendit dhe mban qëndrimin se marrëveshjet ndërkombëtare dhe nismat diplomatike që përfshijnë këtë rajon janë ekskluzivisht nën autoritetin e qeverisë federale në Mogadishu.