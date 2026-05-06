Sllovenia i bashkohet Spanjës në thirrjen ndaj BE-së për të mbrojtur pavarësinë e GJNP-së dhe OKB-së mbi Gazën

İlayda Çakırtekin
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Sllovenia iu bashkua Spanjës në thirrjen drejtuar Bashkimit Evropian (BE) për të mbrojtur pavarësinë e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJNP) dhe OKB-së, si dhe përpjekjet e tyre për t’i dhënë fund gjenocidit izraelit në Gaza, transmeton Anadolu.
Sipas një njoftimi nga qeveria sllovene, e lëshuar në rrjetin social amerikan X, kryeministri slloven, Robert Golob, shprehu mbështetje të fuqishme për apelin e kryeministrit spanjoll, Pedro Sanchez, që Evropa të ndërmarrë veprime.
“Përgjigjja e Evropës deri më tani nuk është përputhur me seriozitetin e situatës. Duhet të veprojmë tani sepse vlerat themelore evropiane nuk mund të kenë çmim. Pavarësia e gjykatave ndërkombëtare është e panegociueshme” tha Golob.
Deklarata paralajmëroi gjithashtu kundër kërcënimeve që synojnë drejtësinë ndërkombëtare dhe sundimin e ligjit.
Më herët, Sanchez i bëri thirrje Komisionit Evropian të aktivizojë Statutin Bllokues “me qëllim mbrojtjen e pavarësisë së GJNP-së dhe OKB-së, si dhe veprimeve të tyre për t’i dhënë fund gjenocidit në Gaza”.
“Spanja nuk po e kthen kokën anash. Vendosja e sanksioneve ndaj atyre që mbrojnë drejtësinë ndërkombëtare vë në rrezik të gjithë sistemin e të drejtave të njeriut. BE-ja nuk mund të qëndrojë duarkryq përballë këtij persekutimi”, shkroi Sanchez në X.
Statuti Bllokues është legjislacion i BE-së që ua ndalon kompanive evropiane të zbatojnë sanksione amerikane të vendosura jashtë juridiksionit amerikan.
Vitin e kaluar, SHBA-ja vendosi sanksione ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare, përfshirë masa që synonin gjyqtarët e saj, lidhur me rastet që kanë të bëjnë me Izraelin.