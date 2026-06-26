Sllovenia dhe Turqia përsërisin vullnetin për të përmirësuar më tej marrëdhëniet dypalëshe

Ahmet Gençtürk
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Sllovenia dhe Turqia përsëritën sot vullnetin e tyre për të përmirësuar më tej marrëdhëniet dypalëshe, transmeton Anadolu.
Duke njoftuar se ministri i Jashtëm slloven Tone Kajzer u takua me zëvendësministrin e Jashtëm turk Mehmet Kemal Bozay në margjinat e Forumit të Dubrovnikut në Kroaci, Ministria e Jashtme e Sllovenisë tha në platformën amerikane të mediave sociale X se "Ata shprehën interes për përgatitjen e një plani të ri veprimi për të forcuar më tej partneritetin strategjik turko-slloven dhe për të rritur bashkëpunimin ekonomik".
Kajzer dhe Bozay shkëmbyen gjithashtu pikëpamje mbi çështjet aktuale të politikës së jashtme. "Dialogu, bashkëpunimi dhe diplomacia mbeten e vetmja rrugë për zgjidhjen paqësore të konflikteve", tha ministri slloven.
Në vitin 2011, të dy vendet nënshkruan një marrëveshje të partneritetit strategjik gjatë një vizite nga kryeministri i atëhershëm slloven Borut Pahor.
Ky kuadër ka nxitur dialogun politik, bashkëpunimin ekonomik dhe kontaktet midis njerëzve.
Ai u zgjerua në vitin 2024 me një plan të ri veprimi për vitet 2024-2026 dhe të dyja palët shënuan 15-vjetorin e tij në mars 2026 me deklarata të përbashkëta që theksonin paqen, stabilitetin dhe prosperitetin.