Sllovenia dënon trajtimin "tronditës" të Izraelit ndaj aktivistëve të flotiljes humanitare me destinacion Gazën

Shpetim Hiseni
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministrja e Jashtme e Sllovenisë Tanja Fajon ka dënuar trajtimin e aktivistëve të Flotiljes humanitare Globale Sumud që u ndalua nga Izraeli në ujërat ndërkombëtare, duke e quajtur atë “shqetësues, tronditës dhe krejtësisht të papranueshëm”, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, Fajon tha se asnjë shtet nuk duhet t’i “mirëpresë” njerëzit me torturë, duke shtuar se një sjellje e tillë nuk është në përputhje me vlerat e një shoqërie demokratike.
“Sjellja poshtëruese, e demonstruar nga ministri Gvir dhe autoritetet izraelite ndaj Flotiljes Globale Sumud nuk ka vend në një shoqëri demokratike”, shkroi ajo, duke iu referuar ministrit ekstremist izraelit të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir.
Reagimi erdhi pasi Ben-Gvir publikoi video me mbishkrimin “Mirë se vini në Izrael”, ku shfaqeshin aktivistë të ndaluar, të rrëmbyer nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të 50 anijet e konvojit të saj të ndihmave u sekuestruan nga Izraeli. Së bashku, ato transportonin 428 persona nga 44 vende, pasi ishin nisur nga Marmarisi, Turqi, në përpjekje të re për të thyer bllokadën e paligjshme izraelite të vendosur mbi Gazën që nga viti 2007.
Ky nuk ishte sulmi i parë ndaj flotiljes.
Në prill, ushtria izraelite sulmoi anijet e flotiljes në ujërat ndërkombëtare pranë ishullit grek të Kretës. Konvoji në atë kohë përfshinte 345 pjesëmarrës nga 39 vende, përfshirë shtetas turq.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese mbi Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke e lënë territorin me 2,4 milionë banorë në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë të ashpër dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 persona, duke plagosur mbi 172.000 dhe duke shkaktuar shkatërrim masiv në gjithë territorin e rrethuar.