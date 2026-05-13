Sllovakia mbyll të gjitha pikat kufitare me Ukrainën për shkak të shqetësimeve për sigurinë

Necva Taştan Sevinç
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Sllovakia ka mbyllur sot të gjitha pikat kufitare me Ukrainën për shkak të shqetësimeve të paspecifikuara të sigurisë, transmeton Anadolu.
Mbylljet kanë hyrë në fuqi rreth orës 15:00 sipas kohës lokale dhe do të mbeten deri në një njoftim të ri, ka njoftuar Administrata Financiare e Sllovakisë, raportoi agjencia e shtypit e Republikës së Sllovakisë.
“Për arsye sigurie, të gjitha pikat kufitare në kufirin me Ukrainën do të mbyllen nga rreth orës 15:00 të mërkurën deri në një njoftim të mëtejshëm”, ka thënë zëdhënësi i Administratës Financiare, Daniel Kovac.
Kovac i ka bërë thirrje publikut të ndjekë informacionet zyrtare dhe udhëzimet e dhëna nga Administrata Financiare dhe policia.
“Administrata Financiare rekomandon që publiku të ndjekë informacionet aktuale dhe të respektojë udhëzimet e Administratës Financiare dhe të Forcave të Policisë”, ka thënë ai, duke shtuar se autoritetet do të vazhdojnë të japin përditësime mbi situatën.
Më herët sot, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy paralajmëroi se Ukraina mund të përballet me valë të reja sulmesh ruse me dronë, pasi më shumë se 100 dronë thuhet se janë detektuar në hapësirën ajrore ukrainase.