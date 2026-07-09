Sistemet e mbrojtjes ajrore të Kuvajtit reagojnë ndaj sulmeve me raketa dhe dronë “armiqësorë”

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Kuvajti ka bërë të ditur se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore po reagonin ndaj sulmeve me raketa dhe dronë “armiqësorë”, transmeton Anadolu.
Ushtria e Kuvajtit tha se çdo shpërthim i dëgjuar në të gjithë vendin ishte rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që po kapnin dhe neutralizonin sulmet në ardhje.
Më herët, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve KUNA, sirenat paralajmëruese u aktivizuan në të gjithë Kuvajtin.
Zhvillimet erdhën pasi mediat iraniane raportuan një valë të re sulmesh amerikane, duke shënjestruar disa lokacione në jug dhe juglindje të Iranit.
Më vonë, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë nisur sulme shtesë kundër Iranit, me qëllim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së tij për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.