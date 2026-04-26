Siria zhvillon gjykim publik për kushëririn e Assadit për krime kundër civilëve

ABDULSALAM FAYEZ
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
Atef Najib, kushëri i ish-presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad dhe ish-shef i sigurisë politike në qytetin sirian Daraa, është paraqitur para Gjykatës së Katërt Penale në Damask, transmeto Anadolu.
Televizioni Al-Ikhbariya transmetoi pamje video ku Najib shihet në kafazin e të akuzuarit, pasi ishte sjellë në gjykatë në kryeqytetin sirian.
“Gjykimet e para të drejtësisë tranzicionale në Siri përfshijnë një të ndaluar (Atef Najib) dhe të pandehurit që janë në arrati”, citoi kanali një gjyqtar të paidentifikuar.
Mes të arratisurve janë Bashar al-Assad dhe vëllai i tij Maher Assad, komandant i Divizionit të Katërt, si dhe ish-ministri i Mbrojtjes, Fahd Jassem al-Freij, ish-shefi i inteligjencës ushtarake në Daraa, Laith al-Ali dhe ish-shefi i inteligjencës ushtarake në provincën Suwayda, Wafiq Nasser.
Gjyqtari njoftoi shtyrjen e seancës deri më 10 maj.
Najib, i cili u arrestua në janar të vitit të kaluar, u diplomua në Akademinë Ushtarake para se të bashkohej me shërbimet e inteligjencës, ku mbajti disa pozita, përfshirë Degën e Sigurisë Politike në Daraa.
Ai akuzohet si një nga të parët që kreu shkelje ndaj civilëve në Daraa, qyteti ku nisi kryengritja e vitit 2011.
Ai gjithashtu fajësohet për arrestimin dhe torturimin e fëmijëve në Daraa që kishin shkruar slogane kundër regjimit në mure, një incident që nxiti protestat e para në Siri.
Në dhjetor të vitit 2024, al-Assad, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi, duke i dhënë fund sundimit dekadash të Partisë Baath që nisi në vitin 1963. Një administratë tranzitore e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar të vitit 2025.