Siria zgjat mbylljen e korridoreve ajrore jugore dhe pezullimin e operacioneve në aeroportin e Damaskut

Lina Altawell
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Autoriteti i Aviacionit Civil të Sirisë zgjati mbylljen e korridoreve ajrore jugore të vendit dhe vazhdoi pezullimin e operacioneve në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut deri të hënën në mbrëmje mes përshkallëzimit të vazhdueshëm rajonal, transmeton Anadolu.
"Zgjatja erdhi nën dritën e monitorimit dhe vlerësimit të vazhdueshëm të zhvillimeve rajonale nga Komiteti përgjegjës për menaxhimin e rrezikut, për të siguruar nivelet më të larta të sigurisë së aviacionit në përputhje me standardet e miratuara ndërkombëtare", tha në një deklaratë Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil dhe Transportit Ajror.
Ai sqaroi se operacionet në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut do të vazhdojnë të jenë të pezulluara deri në orën 23:00 të së hënës sipas kohës lokale. Linja ajrore shtetërore e Sirisë "Syrian Airlines" njoftoi më herët se ka ridrejtuar fluturimet drejt aeroportit të Halepit në veri të Sirisë.
Kompania ajrore tha se mbyllja e përkohshme e korridoreve ajrore jugore të Sirisë ka për qëllim mbrojtjen e pasagjerëve në mes të situatës aktuale të sigurisë, raportoi televizioni sirian Al-Ikhbariyya. Linja ajrore tha se fluturimi Damask-Dubai do të operonte si Halep-Dubai dhe fluturimi Xheda-Damask do të operojë si Xheda-Halep. Të dy fluturimet ishin të planifikuara për më 8 qershor.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut me gjithë armëpushimin në fuqi, duke shtyrë Iranin të lëshojë raketa drejt veriut të Izraelit si hakmarrje, me Izraelin që u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Rajoni ka qenë në tension që kur SHBA-ja dhe Izraeli ndërmorën sulme ajrore ndaj Iranit in fund të shkurtit, gjë që nxiti hakmarrjen iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete të SHBA-së. Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën mes mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.