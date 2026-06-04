Siria: Zbulimi i municioneve kimike shënon një pikë kthese në zbardhjen e programit të armëve të epokës së Assadit

Diyar Güldoğan
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Ambasadori i Sirisë në OKB, Ibrahim Olabi, ka deklaruar se përpjekjet e vendit për të zbuluar dhe çmontuar mbetjet e programit të armëve kimike të regjimit të mëparshëm të Bashar al-Assad kanë arritur një pikë kritike, transmeton Anadolu.
Duke folur në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit, Olabi tha se qeveria siriane mbetet e përkushtuar ndaj sigurisë kombëtare dhe rajonale, si dhe forcimit të regjimit global të mos-përhapjes së armëve.
“Aktivitetet tona arritën me sukses në site me prioritet të lartë dhe rrezik të lartë dhe u trajtuan materiale dhe municione shumë të ndjeshme me profesionalizëm. Kjo përfshiu transportimin dhe sigurimin e tyre dhe lehtësimin e aksesit për ekipet e sekretariatit teknik për të kryer verifikimet sipas standardeve të miratuara”, tha ai.
Ambasadori sirian e përshkroi operacionin si një “pikë kthese vendimtare” në përpjekjet për të zbuluar plotësisht shtrirjen e aktiviteteve të programit të armëve kimike të regjimit al-Assad.
“Ata kanë arritur një hap të madh përpara në rrugën drejt llogaridhënies”, tha ai.
Olabi theksoi bashkëpunimin e Sirisë me Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW), duke theksuar se Damasku ka lehtësuar 32 vizita të ekipeve të Sekretariatit Teknik të OPCW-së në vendet e dyshuara se lidhen me programin e mëparshëm të armëve kimike.
“Zbulimi i këtyre municioneve ofron një bazë të rëndësishme të dhënash për zbulimin dhe dokumentimin e provave. Ai ndihmon hetimet dhe forcon përpjekjet për llogaridhënie dhe identifikimin e personave të përfshirë”, tha ai.
Ambasadori theksoi se vetë Siria ka vuajtur pasojat e përdorimit të armëve kimike dhe është e vendosur të eliminojë trashëgiminë e lënë nga vitet e konfliktit.
“Siria ka vuajtur nga armët kimike për mbi 12 vite që kur ato u përdorën për herë të parë në fund të vitit 2014 dhe sot Siria është e vendosur ta çlirojë veten nga kjo trashëgimi”, shtoi ai.