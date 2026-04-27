Siria shkatërron një "qelizë terroriste" që planifikonte sabotazh në Homs

Lina Altawell
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Forcat siriane të sigurisë shkatërruan një "qelizë terroriste" që planifikonte sabotazh në provincën perëndimore të Homsit, tha Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ministrisë thuhet se plani, i cili synonte sigurinë dhe stabilitetin në Homs, u pengua nga forcat e sigurisë së brendshme, në bashkëpunim me Shërbimin e Inteligjencës së Përgjithshme.
"Operacioni erdhi si rezultat i përpjekjeve të sakta të inteligjencës" tha ministria, duke shtuar se njësitë e specializuara kryen një bastisje që synonte vendndodhjen ku fshiheshin anëtarët e qelizës.
Operacioni rezultoi në "neutralizimin e dy anëtarëve" dhe sigurimin e kontrollit të plotë të vendit, shtoi ministria.
Forcat e sigurisë sekuestruan një sasi armësh gjatë operacionit, përfshirë hedhës raketash kundërtank, pushkë snajperi, armë automatike, hedhës RPG, municion dhe bomba, thuhet në deklaratë.
Ministria tha se operacioni ishte pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të çmontuar qelizat e fjetura dhe për të ndërprerë burimet e "terrorizmit", duke theksuar gatishmërinë e plotë për t’u përballur me çdo kërcënim ndaj sigurisë publike dhe sigurisë kombëtare.
Administrata e re e Sirisë ka intensifikuar përpjekjet për të rikthyer sigurinë dhe për të vendosur kontrollin si pjesë e planeve më të gjera për t'u rimëkëmbur nga vitet e luftës dhe për të rindërtuar dhe stabilizuar vendin.