Siria rihap korridoret ajrore jugore dhe rifillon operimet në aeroportin e Damaskut

Raşa Evrensel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Autoriteti Civil i Aviacionit i Sirisë ka bërë të ditur se janë rihapur korridoret ajrore në jug të vendit dhe ka rifilluar operimet Aeroporti Ndërkombëtar i Damaskut, pas ndalimit të shkëmbimit të sulmeve mes Iranit dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
“Ne njoftojmë rihapjen e korridoreve ajrore jugore të Republikës Arabe Siriane dhe rifillimin e trafikut ajror dhe aktiviteteve operative në Aeroportin Ndërkombëtar të Damaskut duke filluar nga ora 16:00 sot”, tha Omar Al-Husari, kreu i Autoritetit të Përgjithshëm të Aviacionit Civil dhe Transportit Ajror të Sirisë.
Siç raporton agjencia SANA, Al-Husari tha se vendimi për rihapje u mor pas monitorimit të vazhdueshëm të situatës dhe një vlerësimi të plotë të rrezikut nga komiteti kompetent, në koordinim me autoritetet përkatëse, duke siguruar ruajtjen e niveleve më të larta të sigurisë në hapësirën ajrore siriane në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Mbrëmë, autoritetet siriane mbyllën korridoret ajrore jugore dhe pezulluan operimet në aeroportin e Damaskut, pas sulmeve me raketa iraniane ndaj Izraelit, të cilat pasuan sulmet izraelite ndaj kryeqytetit libanez Bejrut.
Në orët e para të ditës së sotme, ushtria iraniane tha se po ndalon sulmet ndaj Izraelit, duke paralajmëruar një përgjigje “shkatërruese” nëse sulmet izraelite ndaj Libanit vazhdojnë.
Mediat izraelite, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar, gjithashtu raportuan se Izraeli ka rënë dakord të ndalojë sulmet ajrore ndaj Iranit, por do të vazhdojë ofensivën në Libanin jugor.
Rajoni ka qenë në tension të lartë që nga fundi i shkurtit, kur SHBA dhe Izraeli ndërmorën sulme ajrore ndaj Iranit, duke nxitur kundërpërgjigje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera të rajonit ku ndodhen baza amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më pas u bllokuan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon.