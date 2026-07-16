Siria parandalon kontrabandimin e armëve të avancuara të destinuara për Hezbollahun

Mohammad Sio
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Autoritetet siriane parandaluan një përpjekje për të kontrabanduar një dërgesë armësh të avancuara dhe raketa përgjatë kufirit me Irakun, e cila ishte e destinuar për grupin libanez Hezbollah, njoftoi sot Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Njësitë e specializuara ndaluan dërgesën përgjatë kufirit Siri-Irak, tha një burim i ministrisë për agjencinë zyrtare arabe siriane të lajmeve (SANA).
Hetimet paraprake treguan se armët ishin të destinuara për Hezbollahun dhe do të transportoheshin përmes territorit sirian, tha burimi.
Hezbollahu nuk e ka komentuar raportin.
Njoftimi erdhi pasi autoritetet e reja të Sirisë vazhdojnë përpjekjet për të forcuar sigurinë dhe për të zgjeruar kontrollin shtetëror si pjesë e planeve më të gjera për të stabilizuar vendin dhe për të filluar rindërtimin pas rrëzimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024 pas 24 vjetësh në pushtet.