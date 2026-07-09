Siria përshëndet vendimin e SHBA-së për ta hequr nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit

Tarek Chouiref
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Siria ka përshëndetur vendimin e administratës amerikane për të nisur procesin e heqjes së vendit nga lista amerikane e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke e cilësuar këtë hap si një “zhvillim të rëndësishëm” në marrëdhëniet dypalëshe, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë përshëndeti njoftimin e Washingtonit pas bisedimeve mes presidentit Ahmed al-Sharaa dhe presidentit amerikan, Donald Trump, në kryeqytetin turk Ankara. Ajo gjithashtu përshëndeti njoftimin zyrtar të presidentit Trump drejtuar Kongresit për synimin e tij për të hequr këtë përcaktim.
Ministria siriane tha se ky hap shënon “një zhvillim të rëndësishëm në rrjedhën e marrëdhënieve siriano-amerikane, të bazuara në dialog, respekt të ndërsjellë dhe interesa të përbashkëta”.
Ajo tha se heqja e këtij përcaktimi, së bashku me heqjen e sanksioneve, do të rrisë mundësitë për rimëkëmbje ekonomike, do të krijojë kushte për rindërtim, do të nxisë tregtinë dhe investimet ndërkombëtare, si dhe do të mbështesë sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Ministria siria gjithashtu shprehu shpresën për vazhdimin e angazhimit konstruktiv me SHBA-në, me qëllim forcimin e lidhjeve dypalëshe dhe avancimin e paqes, zhvillimit dhe prosperitetit.
Më herët, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se presidenti Trump e ka njoftuar zyrtarisht Kongresin për synimin e administratës së tij për të hequr përcaktimin e Sirisë si shtet sponsorizues të terrorizmit, pas periudhës së kërkuar prej 45 ditësh për njoftimin e Kongresit.
“Ky është një tjetër hap historik nga presidenti Trump për t’i dhënë popullit sirian një mundësi për madhështi. Heqja e sanksioneve ndaj Sirisë do të hapë tregtinë dhe investimet ndërkombëtare, do t’i japë Sirisë një mundësi për t’u rindërtuar dhe do të hapë një kapitull të ri për popullin sirian”, tha Rubio në një deklaratë.
Njoftimi erdhi pas një takimi mes presidentëve Trump dhe al-Sharaa në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara, gjatë të cilit presidenti amerikan tha se ka gjasa ta heq Sirinë nga lista e terrorizmit.
Pavarësisht heqjes së shumicës së sanksioneve amerikane pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit, Siria ka mbetur në listën e Washingtonit të shteteve sponsorizuese të terrorizmit që nga viti 1979, një përcaktim që shihet gjerësisht si një nga pengesat kryesore që vazhdojnë të pengojnë rimëkëmbjen ekonomike të vendit.