Siria nxjerr në gjyq "myftiun e bombave" për nxitje të vrasjeve gjatë kryengritjes së epokës së Asadit

Şahin Demir
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një gjykatë siriane hapi sot gjyqin ndaj ish-myftiut të madh, Ahmad Hassoun me akuzën për lëshimin e fetvave që autorizonin vrasjen e sirianëve gjatë kryengritjes kundër regjimit të Bashar al-Assadit, transmeton Anadolu.
Gjykata e Katërt Penale në Damask nisi procedurat kundër Hassounit, i cili shërbeu si autoriteti më i lartë fetar i Sirisë nën Asadin deri në rënien e regjimit në dhjetor 2024, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve siriane SANA.
Seanca u ndoq nga prokurori publik i republikës, gjykatësi Hassan al-Turba, së bashku me përfaqësues të organizatave vendase dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, thuhet në raport.
Hassoun përballet me akuza për bashkëpunim në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, nxitje për vrasje dhe vepra të tjera. Autoritetet siriane e arrestuan atë në mars të vitit 2025 teksa tentoi të largohej nga vendi sipas një urdhër-arresti ekzistues.
Një mbrojtës i vendosur i regjimit të Asadit, Hassoun ishte i njohur për deklaratat publike që mbështesnin përdorimin e forcës kundër grupeve opozitare. Sirianët e quajtën atë "Myftiu i Fuçive", një referencë për bombat me fuçi që regjimi i mëparshëm hodhi në zonat civile.
Gjyqi është pjesë e një procesi më të gjerë të drejtësisë tranzicionale që synon të mbajë përgjegjës autorët e shkeljeve të kohës së luftës, tha SANA.
Bashar al-Assadi, sundimtar i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi në dhjetor 2024, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, i cili kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Sharaa u formua në janar 2025.