Siria dhe Franca nënshkruajnë marrëveshje për kthimin e aseteve të grabitura nga Rifaat al-Assad

Mohammad Sio
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Siria dhe Franca nënshkruan një deklaratë synimi të martën për kthimin e aseteve në Francë që dyshohet se ishin grabitur nga Rifaat al-Assad, xhaxhai i ish-sundimtarit sirian, Bashar al-Assad, transmeton Anadolu.
Deklarata u nënshkrua në Pallatin Presidencial në Damask nga ministri i Jashtëm sirian, Asaad al-Shaibani dhe ministri i Jashtëm francez, Jean-Noel Barrot, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA).
Nënshkrimi u bë gjatë vizitës së presidentit francez, Emmanuel Macron në Damask, ku ai zhvilloi bisedime me presidentin sirian, Ahmad al-Sharaa.
Rifaat al-Assad, një ish-komandant ushtarak dhe nënpresident nën vëllanë e tij Hafez al-Assad, ishte akuzuar në disa vende për krime duke përfshirë vrasje dhe tortura të lidhura me goditjen e Hamës në vitin 1982.
Pas një përpjekjeje të dështuar për të marrë pushtetin në vitin 1984, ndërsa babai i Bashar al-Assad, Hafez al-Assad ishte i sëmurë, ai shkoi në mërgim në Francë.
Një gjykatë franceze e dënoi Rifaat al-Assad në vitin 2021 për korrupsion dhe pastrim të fondeve të shtetit sirian përmes një perandorie të madhe të pasurive të paluajtshme, duke e dënuar atë me katër vjet burg.
Rifaat al-Assad vdiq në Emiratet e Bashkuara Arabe më 12 janar 2026, në moshën 88-vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë.