Siria dënon ndërhyrjet dhe bombardimet izraelite në jug të vendit

Seyit Şamil Kurt
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Siria dënoi të hënën sulmet izraelite në jug, duke thënë se inkursionet në territor dhe bombardimet me artileri në provincat Quneitra dhe Daraa shkelin sovranitetin e saj, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Emigrantëve tha në një deklaratë se sulmet "terrorizuan civilët" dhe përbëjnë një shkelje të ligjit ndërkombëtar, Kartës së OKB-së dhe Marrëveshjes së Shkëputjes të vitit 1974.
Ministria theksoi se “praktikat e vazhdueshme agresive” të Izraelit minojnë përpjekjet për të konsoliduar sigurinë dhe stabilitetin, rrisin vuajtjet e civilëve në zonat e synuara dhe rrezikojnë përshkallëzimin e mëtejshëm në rajon.
Siria i kërkoi OKB-së dhe komunitetit ndërkombëtar që të marrin përgjegjësitë e tyre dhe të marrin masa për t'i dhënë fund shkeljeve të përsëritura.
Ajo gjithashtu kërkoi respektimin e Marrëveshjes së Shkëputjes në një mënyrë që ruan sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë.
Deklarata erdhi pasi ushtria izraelite më herët tha se forcat e saj vranë dy persona në Sirinë jugore, duke pretenduar se ata kishin lëvizur "në mënyrë të pazakontë" brenda një të ashtuquajture "zonë sigurie" të krijuar nga Izraeli në territorin sirian.
Pas rënies së regjimit të Asadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli shpalli rënien e Marrëveshjes së Shkëputjes të vitit 1974 dhe pushtoi një zonë tampon në anën siriane të kufirit.