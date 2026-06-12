Siria arreston zëvendësshefin e inteligjencës së epokës së Assadit për abuzime të dyshuara ndaj civilëve

Mohammad Sio
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Autoritetet siriane njoftuan të premten arrestimin e ish-gjeneral-majorit Qais Hassan al-Abd al-Rajab, i cili kishte shërbyer si zëvendësdrejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Inteligjencës, e njohur si Siguria e Shtetit, nën regjimin e presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad, transmeton Anadolu.
Ministria e Brendshme tha në një deklaratë se Drejtoria e saj kundër terrorizmit e ka ndaluar al-Abd al-Rajab, duke e përshkruar atë si një nga zyrtarët më të njohur të akuzuar për përfshirje në shkelje të rënda ndaj civilëve.
Ministria tha se ai ishte i përfshirë në abuzime të kryera ndaj civilëve në lagjen Hajar al-Aswad të Damaskut, në qytetet Daraya dhe Moadamiyet al-Sham në rrethinat e Damaskut, si dhe në disa qytete dhe fshatra në provincën Daraa.
Arrestimi erdhi pas një ndjekjeje të vazhdueshme të lëvizjeve të tij nga shërbimet e sigurisë dhe përpjekjeve të tij për t’iu shmangur zbulimit dhe ndjekjes ligjore, shtohet në deklaratë.
Ministria e Brendshme tha se autoritetet përkatëse po vazhdojnë hetimet dhe procedurat ligjore përpara se çështja t’i referohet gjyqësorit kompetent.
Që nga rrëzimi i Assadit më 8 dhjetor 2024, autoritetet siriane kanë ndjekur zyrtarë dhe persona të regjimit të mëparshëm të akuzuar për përfshirje në shkelje të kryera ndaj civilëve gjatë kryengritjes dhe konfliktit sirian midis viteve 2011 dhe 2024.