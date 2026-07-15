Siria arreston ish-zyrtarin e kohës së Asadit, i ngarkuar me rezervat e gazit sarin

Mohammad Sio
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Autoritetet siriane kanë arrestuar një ish-zyrtar përgjegjës për rezervat e gazit sarin dhe prodhimin e armëve kimike nën regjimin e presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad, tha sot Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Ministria e identifikoi të dyshuarin si kol. Ahmad Habib Ali, një specialist i armëve kimike nga vendbanimi Harf al-Musaytirah në të provincës perëndimore Latakia. Ai tha se njësitë e sigurisë në Latakia kryen operacion special që çoi në arrestimin e tij. Sipas ministrisë, kol. Ahmad më parë drejtonte një qendër të lidhur me Qendrën e Studimeve dhe Kërkimeve Shkencore dhe ishte përgjegjës për magazinat e gazit sarin dhe prodhimin kimik në Njësinë 417.
Hetimet paraprake treguan se ai ishte ndër oficerët që mbikëqyrën prodhimin e rreth 20 bombave të ngarkuara me gaz sarin, secila me peshë 250 kilogramë, tha ministria. Bombat u përdorën në sulmet që synonin qytete dhe qyteza siriane në 2013 dhe 2017, shtoi ai.
Ministria tha se hetimet po vazhdonin për të identifikuar dhe dokumentuar të gjitha krimet që i atribuohen të dyshuarit përpara se ta referonin atë tek autoritetet përkatëse gjyqësore. Gazi sarin u përdor në një nga sulmet kimike më vdekjeprurëse të kryengritjes siriane, kur regjimi i Asadit nisi sulmet në Ghouta-ën Lindore dhe Moadamiyat al-Sham më 21 gusht 2013.
Sulmi vrau mbi 1.400 civilë, përfshirë qindra gra dhe fëmijë ndërsa plagosi mbi 10 mijë të tjerë. Pas sulmit, Siria iu bashkua Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike (OPCW) më 13 shtator 2013 dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-së më vonë atë muaj miratoi Rezolutën 2118 mbi shkatërrimin e programit të armëve kimike të vendit.
OPCW-ja dhe OKB-ja krijuan më pas një mision të përbashkët që deklaroi shkatërrimin e rezervave të deklaruara të armëve kimike të Sirisë në gusht 2014. Megjithatë, më vonë u bë e qartë se shkatërrimi ishte i kufizuar në vendet e deklaruara nga regjimi i Asadit, pasi forcat e tij më pas kryen sulme të shumta kimike duke përdorur klor dhe gaz sarin në disa qytete, veçanërisht në Halep në veri të Sirisë.
Në prill 2021, vendet anëtare të OPCW-së votuan për pezullimin e disa të drejtave dhe privilegjeve të Sirisë pasi organizata arriti në përfundimin se forcat qeveritare siriane kishin përdorur armë kimike në sulmet në qytetin Ltamenah në provincën Hama në mars 2017 dhe qytetin e Saraqibit në provincën e Idlibit në shkurt 2018.
Arrestimi erdhi disa ditë pasi Këshilli ekzekutiv i OPCW-së miratoi një vendim që rivendoste të drejtat dhe privilegjet e Sirisë sipas Konventës së Armëve Kimike. Në nëntor 2025, Siria riaktivizoi misionin e saj të përhershëm në OPCW në Hagë dhe emëroi Mohammad Katoub si përfaqësuesin e saj të përhershëm.