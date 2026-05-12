Siria arreston ish-shefin e forcave ajrore të epokës së Assadit në një operacion kundër terrorizmit

Lina Altawell
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Autoritetet siriane arrestuan, Jaeiz al-Mousa, ish-shefin e shtabit të forcave ajrore nën regjimin e Bashar al-Assad, tha të martën Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shkurtër, ministria tha se Mousa u arrestua nga Drejtoria e Kundërterrorizmit në një operacion kundër terrorizmit, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Pavarësisht një përmirësimi të situatës së sigurisë në Siri pas rënies së regjimit të Asadit më 8 dhjetor 2024, disa rajone në vend kanë përjetuar ende shpërthime dhe incidente sigurie, disa prej të cilave autoritetet i përshkruajnë si "akte terroriste".
Qeveria siriane vazhdon përpjekjet e saj për të stabilizuar situatën duke ndjekur mbetjet e ish-regjimit të akuzuar për shkaktimin e trazirave në zona të ndryshme, duke u zotuar se nuk do të lejojë asnjë ndërprerje të sigurisë dhe stabilitetit të brendshëm.