Siria arreston anëtarë të ISIS-it, sekuestron armë në Halep

Lina Altawell
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Autoritetet siriane thanë se kanë arrestuar anëtarë të organizatës terroriste ISIS (DAESH) dhe kanë sekuestruar armë, municione dhe eksplozivë në Halep dhe zonat rurale përreth në veri të Sirisë, sipas mediave siriane, transmeton Anadolu.
Forcat e sigurisë së brendshme, në bashkëpunim me Shërbimin e Përgjithshëm të Inteligjencës, kryen një operacion të përbashkët sigurie në Halep dhe zonat rurale përreth, raportoi televizioni sirian Alikhbariah.
Operacioni çoi në arrestimin e një numri të papërcaktuar anëtarësh të organizatës terroriste dhe sekuestrimin e armëve, municioneve dhe eksplozivëve në Halep dhe Al-Bab në zonat rurale lindore të provincës, tha transmetuesi.
Në nëntor të vitit 2025, Siria nënshkroi një deklaratë bashkëpunimi politik me Koalicionin Global të udhëhequr nga SHBA-ja për Mposhtjen e ISIS-it, duke u bërë anëtari i 90-të i tij. Koalicioni u krijua në vitin 2014 dhe ka kryer operacione kundër grupit në Siri dhe Irak.