Siria arreston 2 të dyshuar të lidhur me masakrën në Jabal al-Duwaila në vitin 2020

Lina Altawell
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Autoritetet siriane ndaluan dy persona të akuzuar për përfshirje në masakrën në Jabal al-Duwaila në provincën veriperëndimore të Idlibit, e cila la mbi 100 të vrarë ose të plagosur gjashtë vjet më parë, tha Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
"Njësitë e sigurisë së brendshme në provincën Idlib arrestuan Issa Ghannam dhe Fadi Maarouf, të cilët ishin të përfshirë në rrjedhjen e koordinatave të një kampi në Jabal al-Duwaila, në qytetin Kafr Takharim, në vitin 2020", tha ministria në një deklaratë.
Hetimet treguan se Maarouf i dërgoi koordinatat e kampit Ghannamit, i cili më pas ia përcolli ato gjeneral brigade Abdulrahman Najm, kreut të degës së Sigurisë Shtetërore nën regjimin e mëparshëm të Asadit, tha ministria.
Kampi më pas u godit nga sulme ajrore të drejtpërdrejta ndërsa anëtarët e tij po mbanin një takim, duke lënë mbi 100 persona të vrarë ose të plagosur, sipas ministrisë.
"Të ndaluarit iu referuan gjyqësorit kompetent për të përfunduar hetimet dhe për të ndërmarrë masat ligjore ndaj tyre në përputhje me ligjin", shtoi ajo.
Gjatë kryengritjes dhe luftës civile në Siri nga viti 2011 deri në vitin 2024, regjimi i Asadit zhvendosi miliona civilë brenda dhe jashtë vendit, me shumë prej tyre që jetonin në kampe në veri të Sirisë në kushte të vështira.
Në dhjetor 2024, Bashar al-Asadi, i cili sundoi Sirinë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi, duke i dhënë fund sundimit shumëdekadësh të Partisë Baath që kishte filluar në vitin 1963. Një administratë kalimtare e udhëhequr nga Ahmed al-Sharaa u formua në janar 2025.