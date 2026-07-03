Siri, grupe të armatosura sulmojnë pozicionet e forcave të sigurisë në Suwayda

Mohammad Sio
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Grupe të armatosura sulmuan sot me mitralozë të rëndë pozicionet e Forcave të Sigurisë së Brendshme të Sirisë në provincën jugore të Suwayda-s, transmeton Anadolu.
Alikhbariah TV, duke cituar burime të paidentifikuara sigurie, tha se personat e armatosur shënjestruan pozicionet në zonën Tal Hadid në perëndim të Suwayda-s.
Raporti nuk dha detaje mbi viktimat apo shkallën e përleshjeve. Që nga ora 6:45 e mëngjesit sipas kohës GMT, autoritetet nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për incidentin.
Sulmi vjen mes tensioneve të vazhdueshme të sigurisë në pjesë të Suwayda-s, ku grupet e armatosura kanë shënjestruar vazhdimisht pikat e kontrollit dhe patrullat e sigurisë muajt e fundit.
Një armëpushim ka qenë në fuqi në Suwayda që nga korriku i vitit 2025 pas përleshjeve midis fiseve beduine dhe luftëtarëve druzë që lanë qindra njerëz të vdekur dhe të plagosur.
Megjithatë, grupet e armatosura të lidhura me Hikmat al-Hijri kanë shkelur vazhdimisht armëpushimin dhe kanë shënjestruar pozicionet ushtarake ndërsa qeveria siriane ka thënë se mbetet e përkushtuar ndaj marrëveshjes, duke lehtësuar evakuimin e civilëve dhe dërgimin e ndihmave humanitare.
Që nga rënia e regjimit të Bashar al-Assad më 8 dhjetor 2024, qeveria e Sirisë ka kërkuar të rivendosë sigurinë në të gjithë vendin. Damasku thotë se nuk do të tolerojë grupet e armatosura që kërkojnë të përhapin destabilitetin dhe mbetet e angazhuar për rivendosjen e autoritetit shtetëror në të gjithë territorin sirian.