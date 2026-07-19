Siri, Çarshia e Madhe osmane në qytetin Homs po rikthen gjallërinë e saj
"Arkitektura e çarshisë sonë i rezistoi këtij shkatërrimi (gjatë luftës civile). Tani njerëzit po kthehen në dyqanet dhe shtëpitë e tyre, duke i pastruar dhe riparuar".
Ömer Koparan
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
photo: Bakr Al Kasem / AA
Homs
Çarshia e vjetër e mbuluar osmane në qytetin Homs të Sirisë, e cila pësoi dëme të rënda gjatë luftës civile, po rikthehet në gjallërinë e dikurshme falë punimeve të restaurimit, raporton Anadolu.
Çarshia historike, që ndodhet në qendër të qytetit Homs dhe dallohet për arkitekturën me gurë të zinj bazalti të gdhendur, ka filluar të rikthejë aktivitetin tregtar dhe gjallërinë e zanateve tradicionale pas përleshjeve që zgjatën me vite.
Pazari i ndërtuar gjatë periudhës osmane dhe me një histori prej rreth 400-500 vitesh, konsiderohet si një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Homsit.
Kjo çarshi e ndërtuar me sistem çatie të mbuluar dhe me harqe për të mbrojtur tregtarët dhe blerësit nga kushtet e pafavorshme të motit, tërheq vëmendjen me arkitekturën e saj origjinale.
Hamami historik Osman Aga, i cili ndodhet në qendër të pazarit, është gjithashtu ndër simbolet e rëndësishme të zonës.
Pavarësisht shkatërrimeve të mëdha dhe bombardimeve të shkaktuara nga lufta, pazari historik arriti të mbijetojë dhe me punimet e restaurimit ka nisur të marrë sërish jetë.
Pazari i vjetër osman, ku vazhdojnë të zhvillohen zanate tradicionale si punimi i bakrit, farkëtaria, tekstili, përpunimi i mëndafshit, prodhimi i veshjeve, punimi i fijeve dhe qepja e flamujve, po rigjallëron identitetin historik të zonës.
"Kam udhëtuar në shumë vende të botës, por nuk kam parë arkitekturë dhe organizim si këtu"
68-vjeçari Haxhi Hezzaa Muhammed Abdulhamid el-Xhundi, një nga pasardhësit e themeluesit të pazarit Osman Aga el-Xhundi, tha për Anadolu se e shikon me krenari ringjalljen e këtij vendi historik ku ka kaluar fëmijërinë.
Duke treguar se ka lindur dhe është rritur në lagjen ku kanë jetuar babai dhe gjyshërit e tij, el-Xhundi tha:
"Gjyshi ynë i madh Osman Aga el-Xhundi e ka realizuar këtë projekt të madh në mënyrë që banorët e Homsit të mund t’i plotësonin të gjitha nevojat e tyre në një vend të vetëm. Ai ndërtoi një qendër të jashtëzakonshme tregtare duke bashkuar argjendarët, tregtarët e pëlhurave, shitësit e perimeve dhe të gjithë zejtarët, në mënyrë që njerëzit të mos udhëtonin në distanca të largëta. Kam vizituar shumë vende në botë, por nuk kam parë një arkitekturë dhe organizim si këtu".
"Pazari ynë i hapi sërish dyert dhe po rikthehet në shpirtin e dikurshëm"
Duke theksuar se pazari pësoi shkatërrime të mëdha gjatë luftës civile, por arriti të qëndrojë në këmbë falë strukturës së tij të fortë, el-Xhundi tha:
"Arkitektura e pazarit tonë i rezistoi këtij shkatërrimi. Tani njerëzit po kthehen në dyqanet dhe shtëpitë e tyre, po i pastrojnë dhe po i riparojnë këto vende. Pazari ynë i hapi sërish dyert dhe po rikthehet në shpirtin e dikurshëm".
Siri, Çarshia e Madhe osmane në qytetin Homs po rikthen gjallërinë e saj