Sirena paralajmëruese bien sërish në Bahrein për shkak të një sulmi të mundshëm

Esat Fırat
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Ministria e Punëve të Brendshme e Bahreinit ka njoftuar se sirenat paralajmëruese kanë rënë sërish në të gjithë vendin për shkak të mundësisë së një sulmi dhe u bëri thirrje qytetarëve të kërkojnë strehim në vende të sigurta, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social amerikan X, ministria nuk dha detaje mbi natyrën ose burimin e sulmit të mundshëm. Ajo u bëri thirrje qytetarëve dhe banorëve të qëndrojnë të qetë dhe të drejtohen në vendin më të afërt të sigurt.
Më herët, Ministria e Punëve të Brendshme e Bahreinit tha se sirenat paralajmëruese ranë dhe gjithashtu u kërkoi qytetarëve dhe banorëve të qëndronin të qetë dhe të shkonin në vendin më të afërt të sigurt.
Edhe Kuvajti aktivizoi sirenat paralajmëruese, raportoi agjencia zyrtare e lajmeve KUNA.
Zhvillimet erdhën pasi mediat iraniane raportuan për një valë të re sulmesh amerikane, që shënjestruan disa zona në jug dhe juglindje të Iranit.
Komanda Qendrore e Ushtrisë së SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kanë ndërmarrë sulme të tjera ndaj Iranit me qëllim dobësimin e mëtejshëm të aftësisë së Teheranit për të kërcënuar lirinë e lundrimit në Ngushticën e Hormuzit.