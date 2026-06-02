Sinjalet e trokitjes rrisin shpresat për mbijetesë të 2 personave të bllokuar në shpellën e Laosit

Islam Uddin
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Tingujt e trokitjes që sugjerojnë se dy persona të bllokuar në një shpellë të përmbytur në Laosin qendror mund të jenë ende gjallë kanë rritur shpresat midis ekipeve të shpëtimit, raportuan sot mediat shtetërore, transmeton Anadolu.
Shefi i shpëtimit tajlandez, Kengkaj Bongkawong tha se ekipet identifikuan një bosht vertikal që besohet të jetë afër dhomave katër dhe pesë të sistemit të shpellave, ku mendohet se po strehohen burrat e zhdukur, sipas "Vientiane Times".
"Tingujt u dëgjuan nga poshtë dhe nuk dukeshin të ishin jehonë, duke rritur shpresat se personat e bllokuar mund t'u jenë përgjigjur sinjaleve", tha Bongkawong.
Zbulimi pasoi hartëzimin satelitor dhe studimet tokësore të kryera gjatë disa ditëve.
"Dje, kur u dërguan trokitje, pati sinjale përgjigjeje në formën e tingujve që i ngjanin gërvishtjes së shkëmbinjve, por sot sinjalet kishin karakterin e përgjigjeve të trokitjeve, të cilat janë vlerësuar paraprakisht si jo reflektime ose jehonë të ndonjë lloji", tha ai.
Operacioni, që përfshin specialistë laosianë, tajlandezë dhe ndërkombëtarë, ka shpëtuar tashmë pesë banorë të bllokuar pasi thuhet se hynë në shpellë më 20 maj në kërkim të xehes së arit në provincën Xaysomboun kur përmbytjet e menjëhershme bllokuan hyrjen. Personat e shpëtuar thanë se mbijetuan me ushqim të kufizuar dhe ujë të filtruar të shpellës ndërsa prisnin ndihmë.
Eksperti tajlandez i zhytjeve në shpella, Noraset Palasingh tha se informacioni nga të mbijetuarit sugjeronte se çifti i zhdukur mund të jetë ende gjallë në dhoma të thata më thellë brenda sistemit të shpellave.
Përpjekjet e shpëtimit, të ndërprera përkohësisht për shkak të shiut të rrëmbyeshëm, rifilluan të hënën ndërsa ekipet u futën më tej në kalimet e ngushta të përmbytura.
Më shumë se 100 shpëtimtarë vazhdojnë të punojnë në kushte të vështira ndërsa familjet presin me padurim lajme për dy personat e mbetur.