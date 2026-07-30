Singapor, studenti francez gjobitet me mbi 400 dollarë për videon ku shfaqej duke lëpirë një kashtë

Saadet Gökce
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Një student francez u gjobit sot me 465 dollarë amerikanë në Singapor për shqetësimin publik për shkak të një videoje virale ku shfaqej duke lëpirë një kashtë, transmeton Anadolu.
Didier Gaspard Owen Maximilien, një shtetas francez 19-vjeçar, u deklarua fajtor për shqetësimin publik, sipas transmetuesit lokal CNA.
Më 12 mars, Maximilien mori një kashtë nga një makinë shitëse, lëpiu rreth gjysmën e saj dhe e ktheu në dispenzer ndërsa filmonte aktin. Më pas mblodhi pijen, mori kashtën e ndotur dhe u largua.
Maximilien më vonë e modifikoi dhe postoi videon në Instagram.
Pamjet u bënë virale pasi dikush nga ndjekësit e tij në Instagram e ndau atë me një media.
Incidenti e shtyu shitësin të zëvendësonte të gjitha 500 kashtët në bombol me vrimë nxjerrëse me një kosto gjithsej 5 dollarë.
Zëvendës prokurori publik Maximilian Chew, i cili mori përsipër rastin nga një oficer i prokurorisë shtetërore, tha se një gjobë do të mjaftonte për shkak të moshës së Maximilien dhe rrethanave të rastit.