Sindikatat në aeroportet e Parisit thirrje për grevë për shkak të rregullave të verifikimit të sigurisë

Şeyma Erkul Dayanç
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Sindikatat që përfaqësojnë punonjësit në aeroportet e Parisit kanë bërë thirrje për grevë të enjten për të protestuar kundër kontrolleve më të rrepta të sigurisë, të cilat sipas tyre mund të çojnë në humbjen e kartave të identifikimit që u nevojiten punonjësve për të hyrë në zonat e kufizuara të aeroporteve, transmeton Anadolu.
Sipas sindikatave, prefektura e policisë së Parisit ka ashpërsuar kriteret për dhënien dhe rinovimin e autorizimeve të sigurisë, të cilat janë të nevojshme për pajisjen me kartat e sigurisë aeroportuale. Aksioni do të prekë punonjësit në aeroportet "Paris Charles de Gaulle", "Orly" dhe "Le Bourget".
Sindikatat argumentojnë se disa punonjës rrezikojnë të humbasin vendet e tyre të punës, pasi kërkesat për kartat e sigurisë mund të refuzohen ose të tërhiqen për shkak të çështjeve të vjetra ligjore ose shkeljeve të vogla.
Ato kërkojnë krijimin e një organi të përbashkët shqyrtues për të vlerësuar rastet e kontestuara si dhe lëshimin e kartave të përkohshme gjatë kohës që janë në shqyrtim ankesat. Një protestë është planifikuar të mbahet sot përpara zyrës së delegacionit të prefekturës në aeroportin "Charles de Gaulle".
Deri më tani nuk është njoftuar ndonjë plan zyrtar për anulimin e fluturimeve, megjithëse sindikatat kanë paralajmëruar se mund të ketë ndërprerje që do të ndikojnë në funksionimin e aeroporteve.
Operatori i aeroporteve ADP tha se protesta pritet të marrë formën e një demonstrimi dhe se nuk duhet të ndikojë në trafikun ajror.