Shumica e izraelitëve besojnë se Izraeli nuk ka fituar asnjë luftë që nga tetori i vitit 2023

Mohammad Sıo
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Shumica e izraelitëve besojnë se vendi nuk ka arritur fitore në asnjë luftë që nga 7 tetori 2023, sipas një sondazhi të publikuar sot nga transmetuesi publik i Izraelit KAN, transmeton Anadolu.
Sondazhi zbulon se 57 për qind e të anketuarve mendojnë se Izraeli nuk ka fituar në asnjë front që nga ajo datë ndërsa 28 për qind thanë se kishte arritur fitore në të paktën një fushë dhe 15 për qind thanë se nuk e dinin.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka zhvilluar luftëra në Gaza, Liban dhe Iran, si dhe ka kryer sulme në Jemen dhe Siri dhe operacione ushtarake në Bregun Perëndimor të pushtuar. Sipas transmetuesit, besimi në fitore në frontet individuale mbeti i ulët. Vetëm 17 për qind besojnë se Izraeli ka arritur sukses në Siri, duke rënë në 16 për qind në lidhje me Gazën dhe Iranin.
Në frontin libanez, vetëm 14 për qind shprehën besim në fitore, duke rënë më tej në 12 për qind në Jemen dhe 11 për qind në Bregun Perëndimor.
Lidhur me shqetësimet e sigurisë në të ardhmen, 73 për qind e të anketuarve thanë se prania e vazhdueshme e armatosur e Hamasit dhe Hezbollahut përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për përsëritjen e një ngjarjeje të ngjashme me atë të 7 tetorit. Vetëm 10 për qind e hodhën poshtë këtë mundësi ndërsa 17 për qind thanë se ishin të pasigurt.
Transmetuesi tha se sondazhi u krye në emër të tij, por nuk zbuloi kompaninë e sondazheve ose detajet e shembullit.
Lidhur me çështjet politike dhe ligjore, 56 për qind e të anketuarve mbështetën presionin e presidentit të SHBA-së Donald Trump mbi presidentin izraelit Isaac Herzog për të falur kryeministrit Benjamin Netanyahu në gjyqin e tij për korrupsion.
Ndërsa 26 për qind kundërshtuan nevojën për presion nga SHBA-ja, 18 për qind nuk shprehën mendim të qartë. Më 30 nëntor, Netanyahu kërkoi falje presidenciale pa pranuar fajin ose pa u larguar nga jeta politike.
Sipas ligjit izraelit, falja nuk mund të jepet pa pranimin e fajit. Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tre raste, me aktakuza të ngritura në nëntor 2019. Gjyqi i tij filloi në vitin 2020 dhe ende vazhdon.
Përveç rasteve të korrupsionit, Netanyahu kërkohet që nga viti 2024 nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku mbi 72 mijë palestinezë janë vrarë në një sulm brutal që nga tetori i vitit 2023.