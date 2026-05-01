Shtetasit turq në flotiljen humanitare për Gazën pritet të kthehen në Turqi me një fluturim special

Esra Tekin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Shtetasit turq dhe aktivistë të tjerë të kombësive të ndryshme që ndodheshin në anijet e flotiljes humanitare Global "Sumud" për ndihmë ndaj Gazës, të sekuestruara nga Izraeli në ujërat ndërkombëtare, pritet të kthehen sot në Turqi me një fluturim special, thanë zyrtarët turq, transmeton Anadolu.
"Si rezultat i një ndërhyrjeje të paligjshme të kryer nga forcat izraelite ndaj Flotës Global 'Sumud' në ujërat ndërkombëtare, qytetarët tanë dhe pjesëmarrësit e tjerë që u ndaluan kanë zbritur në Kretë", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Oncu Keceli, në platformën e mediave sociale X të kompanisë amerikane.
"Ambasadori ynë në Athinë dhe stafi ynë konsullor janë të pranishëm në Kretë. Qytetarët tanë dhe disa pjesëmarrës të kombësive të tjera pritet të sillen sot në Turqi me një fluturim çarter", shtoi ai.