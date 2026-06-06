Shtetasi amerikan pranon fajësinë për spiunazh në favor të Kinës

Berk Kutay Gökmen
06 qershor 2026•Përditësim: 06 qershor 2026
Një shtetas amerikan, i cili më parë kishte punuar në Kinë si gazetar, ka pranuar fajësinë për veprimtari të paligjshme si agjent i qeverisë kineze në SHBA, transmeton Anadolu.
Sipas dokumenteve gjyqësore, Thomas Weir Pauken II u arrestua në Washington në muajin shkurt, teksa po vizitonte qytetin. Ai u akuzua për shkeljen e ligjeve amerikane që kërkojnë që personat që veprojnë në emër të qeverive të huaja të regjistrohen pranë autoriteteve përpara se të kryejnë aktivitete në vend.
Prokurorët thanë se Pauken kishte vepruar me vetëdije nën drejtimin e personave të lidhur me Ministrinë e Sigurisë Shtetërore të Kinës, agjencinë kryesore të inteligjencës civile të vendit.
Sipas dokumenteve të gjykatës, që nga viti 2019 ai kishte vepruar si një “agjent i paregjistruar” i qeverisë kineze, duke udhëtuar nga vendbanimi i tij në Kinë drejt SHBA-së për të rekrutuar burime dhe për të shërbyer si ndërmjetës për një oficer të inteligjencës kineze.
Pauken, rreth të 50-ave, pranoi fajësinë dje për veprim si agjent i huaj i paregjistruar. Sipas Departamentit të Drejtësisë, dënimi i tij është caktuar për 1 shtator dhe ai mund të përballet me deri në 10 vjet burg.
“Me pranimin e tij, Thomas Pauken jo vetëm që u përpoq të depërtonte në qarqet politike amerikane me udhëzimet e Ministrisë së Sigurisë Shtetërore të Kinës, por ai mblodhi informacione mbi objektivat e tij amerikanë dhe ua raportoi ato drejtuesve të inteligjencës kineze”, tha Roman Rozhavsky, ndihmës drejtor i Divizionit të Kundërzbulimit dhe Spiunazhit të FBI-së.