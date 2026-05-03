Shtatë vende të grupit OPEC+ do të rrisin prodhimin e naftës me 188 mijë fuçi në ditë në qershor

Gökçe Topbaş
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Shtatë vende anëtare të grupit OPEC+ kanë njoftuar një rregullim të prodhimit prej 188 mijë fuçi nafte në ditë (bpd), duke filluar nga muaji qershor, transmeton Anadolu.
Arabia Saudite, Rusia, Iraku, Kuvajti, Kazakistani, Algjeria dhe Omani zhvilluan një takim virtual për të shqyrtuar kushtet dhe perspektivën e tregut global.
Në kuadër të angazhimit të tyre të përbashkët për të mbështetur stabilitetin e tregut të naftës, shtatë vendet pjesëmarrëse vendosën të zbatojnë një rregullim të prodhimit prej 188 mijë fuçi në ditë nga rregullimet shtesë vullnetare të shpallura në prill të vitit 2023.
Sipas njoftimit nga grupi OPEC+, ky rregullim do të zbatohet në qershor të vitit 2026.
Rregullimet shtesë vullnetare të shpallura në prill të vitit 2023 mund të rikthehen pjesërisht ose plotësisht, në varësi të zhvillimeve të tregut dhe në mënyrë graduale.
“Vendet do të vazhdojnë të monitorojnë dhe vlerësojnë nga afër kushtet e tregut dhe në përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të mbështetur stabilitetin e tregut riafirmuan rëndësinë e një qasjeje të kujdesshme dhe ruajtjen e fleksibilitetit të plotë për të rritur, ndalur ose kthyer pas heqjen graduale të rregullimeve vullnetare të prodhimit”, tha OPEC+.
Shtatë vendet pritet të zhvillojnë takimin e radhës më 7 qershor.