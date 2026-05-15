Shtatë të vrarë dhe disa të plagosur nga sulmet e reja ajrore izraelite në Liban

Rania R.a. Abushamala
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Shtatë persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur sot në sulme të reja ajrore izraelite në Liban, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve (NNA), transmeton Anadolu.
Agjencia tha se një dron izraelit kreu sulm në dy valë duke shënjestruar një automjet pranë klubit Husseiniya në qytetin Nabatieh para mesditës.
Sulmi vrau dy persona dhe plagosi një tjetër, ndërsa ndodheshin në zonë për të mbledhur ndihma ushqimore, thuhet në lajm.
Sulmi gjithashtu dëmtoi tri ambulanca të shërbimeve emergjente të Nabatieh, përfshirë një që u bë plotësisht e papërdorshme.
Dy sulme në qytetin Harouf vranë tre persona dhe plagosën katër të tjerë.
Një tjetër sulm në qytetin Tebnine në rrethin Bint Jbeil vrau dy persona.
Një sulm izraelit që shënjestroi një qendër shëndetësore në qytetin Shabriha pranë Tirit plagosi dhjetë persona, përfshirë dy fëmijë dhe dy gra.
Ndërkohë, një sulm në zonën Maachouk në Tir plagosi 16 persona, përfshirë një fëmijë, gjashtë gra dhe një shtetas kanadez.
Një sulm tjetër në zonën e banimit në qytetin Tir plagosi shtatë persona, përfshirë një fëmijë, ndërsa një sulm tjetër që shënjestroi një apartament në Housh të Tirit plagosi katër persona të tjerë.
Sulmet vijnë pavarësisht raundit të tretë të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA mes Izraelit dhe Libanit në Departamentin e Shtetit, të cilat rezultuan me zgjatjen e armëpushimit për 45 ditë.
Në një incident të veçantë, një tjetër sulm me dron izraelit shënjestroi lagjen perëndimore pranë zonës industriale në qytetin Kfarreman, duke plagosur një person, sipas agjencisë.
NNA-ja gjithashtu raportoi se bilanci përfundimtar i një “masakre” izraelite në qytetin Harouf gjatë natës është rritur në katër. Sipas lajmit, avionët izraelitë goditën një shtëpi, duke e shkatërruar plotësisht.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 2.950 persona, kanë plagosur afro 9.000 dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion njerëz, rreth një e pesta e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.