Shtatë të plagosur në sulmin me raketa iraniane në bazën amerikane në Kuvajt

Ahmet Salih Alacaci
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Katër anëtarë të shërbimit amerikan dhe tre kontraktorë civilë u plagosën në një sulm me raketa balistike iraniane në një bazë ajrore amerikane në Kuvajt javën e kaluar, i nisur në përgjigje të një sulmi ajror amerikan në Iranin jugor, transmeton Anadolu.
Të shtatë pësuan lëndime të lehta dhe u kthyen në detyrë brenda 24 orëve, sipas transmetuesit CBS News.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit tha se kishte në shënjestër një bazë ajrore amerikane në Kuvajt në përgjigje të një sulmi ajror amerikan pranë Aeroportit Bandar Abbas në Iranin jugor.
Sipas Agjencisë së Lajmeve Tasnim, IRGC tha se sulmi hakmarrës ndodhi në orën 4:50 të mëngjesit sipas orës lokale, disa orë pas asaj që e përshkroi si një sulm amerikan pranë aeroportit të qytetit portual duke përdorur predha ajrore.
Në një deklaratë të mëvonshme, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se sulmi me raketa ishte "kapur me sukses nga forcat kuvajtiane".
Tensionet rajonale u përshkallëzuan më 28 shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit, duke e shtyrë Teheranin të hakmerrej me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin dhe të mbyllte Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill nëpërmjet ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur një bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës ujore strategjike dhe duke thënë periodikisht se një marrëveshje paqeje ishte afër.