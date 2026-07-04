Shtatë palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza gjatë 48 orëve të fundit

Nour Mahd Ali Abuaisha
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
Shtatë palestinezë u vranë në sulme izraelite në Rripin e Gazës gjatë 48 orëve të fundit, ndërsa trupat e nëntë viktimave të tjera u nxorën nga rrënojat, tha të shtunën Ministria e Shëndetësisë në Gaza, transmeton Anadolu.
Spitalet në gjithë enklavën pranuan trupat e gjashtë personave të vrarë në sulme të fundit, një personi që më pas vdiq nga plagët, si dhe nëntë trupa të nxjerrë nga rrënojat, së bashku me 16 persona të plagosur, tha ministria.
Ministria nuk specifikoi rrethanat e vdekjeve dhe plagosjeve.
Sipas ministrisë, shkeljet e armëpushimit nga ushtria izraelite kanë vrarë 1.066 persona dhe kanë plagosur 3.445 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në tetor 2025.
Viktimat e fundit e çojnë numrin total të të vrarëve nga ofensiva ushtarake e Izraelit që nga tetori 2023 në 73.090, ndërsa 173.553 të tjerë janë plagosur, tha ministria.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh ofensivë ushtarake të Izraelit në Gaza, e cila shkaktoi shkatërrim të gjerë dhe dëmtoi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.
OKB-ja ka vlerësuar se kostot e rindërtimit arrijnë rreth 70 miliardë dollarë.