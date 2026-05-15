Shtatë palestinezë të vrarë dhe dhjetëra të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Shtatë palestinezë u vranë dhe më shumë se 45 të tjerë u plagosën të premten në dy sulme ajrore izraelite që shënjestruan një ndërtesë banimi dhe një automjet civil në Qytetin e Gazës, njoftuan burime mjekësore.
Burimet mjekësore thanë për Anadolu se viktimat, përfshirë tri gra, u transferuan në spitalin Al-Shifa dhe në spitalin fushor të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze në Qytetin e Gazës.
Sipas burimeve, tre nga viktimat u vranë në sulmin ndaj automjetit civil, ndërsa katër të tjerë humbën jetën në sulmin ndaj ndërtesës së banimit.
Disa nga të plagosurit raportohet se janë në gjendje kritike, shtuan burimet.
Korrespondenti i Anadolus në terren tha se zjarre ende po digjeshin në ndërtesën e goditur në lagjen Rimal në perëndim të Qytetit të Gazës, disa orë pas sulmit.
Ndërtesa ka pësuar dëme të mëdha, ndërsa edhe strukturat përreth janë prekur rëndë.
Dëshmitarët thanë për Anadolu se një dron izraelit goditi gjithashtu një automjet civil në lëvizje në rrugën Al-Wahda pranë stacionit të karburantit Abu Asi.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në tetor 2025, ushtria izraelite ka vrarë rreth 857 palestinezë dhe ka plagosur 2.486 të tjerë përmes bombardimeve dhe të shtënave, në shkelje të armëpushimit, sipas një deklarate të Ministrisë së Shëndetësisë të publikuar të enjten.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh lufte izraelite në Gaza, e nisur në tetor 2023, e cila më pas vazhdoi në forma të ndryshme, duke vrarë më shumë se 72.000 palestinezë, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë dhe duke shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës civile në Gaza.