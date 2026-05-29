Shtatë palestinezë të plagosur në sulmin izraelit ndaj një ndërtese banimi në Gazën qendrore

Şahin Demir
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Sipas burimeve mjekësore, shtatë palestinezë u plagosën të premten herët në mëngjes në një sulm izraelit që synonte një ndërtesë banimi në qendër të Gazës pa paralajmërim paraprak.
Lëndimet varionin nga të moderuara në të rënda, me të plagosurit e transferuar në disa spitale në të gjithë qytetin, thanë burimet për Anadolu.
Dëshmitarët thanë se një helikopter izraelit goditi depot tregtare të vendosura poshtë ndërtesës Haraz pranë stadiumit Yarmouk në qendër të Gazës, duke shkaktuar lëndime.
Në një deklaratë të veçantë, Drejtoria e Mbrojtjes Civile e Gazës tha se ekuipazhi i saj shuajti një zjarr që shpërtheu në vend pas sulmit dhe evakuoi një numër të plagosurish.
Në një incident të veçantë, burimet lokale thanë se forcat detare izraelite hapën zjarr me mitraloz dhe bombarduan anije peshkimi dhe vijën bregdetare të Gazës.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi zonat lindore të lagjes Al-Tuffah në lindje të Gazës, të shoqëruara me të shtëna nga automjete ushtarake, megjithëse nuk u raportuan menjëherë viktima.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 922 palestinezë janë vrarë dhe 2.786 janë plagosur në shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025.
Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza, e nisur më 8 tetor 2023, ka vrarë më shumë se 72.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 172.000 të tjerë, sipas autoriteteve palestineze.