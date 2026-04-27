Shtëpia e Bardhë: Trump u takua me ekipin e sigurisë kombëtare për të diskutuar propozimin e Iranit

Rabia İclal Turan
27 Prill 2026•Përditësim: 27 Prill 2026
Presidenti amerikan Donald Trump u takua të hënën me ekipin e tij të sigurisë kombëtare për të diskutuar propozimin më të fundit të Iranit, njoftoi Shtëpia e Bardhë, transmeton Anadolu.
“Konfirmoj se presidenti është takuar me ekipin e tij të sigurisë kombëtare këtë mëngjes … është diskutuar propozimi”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt për gazetarët gjatë një informimi.
“Nuk dua të dal përpara presidentit apo ekipit të tij të sigurisë kombëtare. Ajo që do të përsëris është se vijat e kuqe të presidentit lidhur me Iranin janë bërë shumë, shumë të qarta, jo vetëm për publikun amerikan, por edhe për ta”, shtoi ajo.
Deklaratat e saj vijnë në mes të përpjekjeve diplomatike në rritje për të ringjallur bisedimet mes Washingtonit dhe Teheranit pas javësh lufte dhe negociatash të dështuara.
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha më herët se Teherani është “serioz” për arritjen e një marrëveshjeje me Washingtonin, por theksoi se çdo marrëveshje duhet të parandalojë zhvillimin e armës bërthamore nga Irani.
“Ne duhet të sigurohemi që çdo marrëveshje e arritur … të parandalojë në mënyrë të qartë që ata të garojnë drejt një arme bërthamore në çdo moment”, tha ai.
Deklaratat e Rubios erdhën në mes të raportimeve se Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës amerikane dhe përfundimit të luftës, ndërsa negociatat më të gjera për programin e tij bërthamor të shtyhen për një fazë të mëvonshme.
Irani dhe SHBA-ja zhvilluan bisedime në Islamabad më 11 prill, por nuk arritën një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt.
Negociatat erdhën pas një armëpushimi dyjavor të ndërmjetësuar nga Pakistani më 8 prill, i cili më vonë u zgjat nga presidenti amerikan Donald Trump.
Trump anuloi një udhëtim të planifikuar në Pakistan këtë fundjavë nga të dërguarit e posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
Po bëhen përpjekje për të organizuar një raund tjetër bisedimesh, ndonëse pikat kryesore të mosmarrëveshjes përfshijnë Ngushticën e Hormuzit, bllokadën amerikane të porteve iraniane dhe të ardhmen e programit bërthamor të Iranit.
Rreth 20 për qind e furnizimit global me naftë kalon çdo ditë përmes ngushticës, ndërsa pasiguria e shtuar ka rritur çmimet e naftës dhe kostot e transportit dhe të sigurimeve.