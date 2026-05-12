Shtëpia e Bardhë: Trump do t'i nënshtrohet kontrollit fizik vjetor më 26 maj

Michael Gabriel Hernandez
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do t'i nënshtrohet ekzaminimit të tij vjetor fizik më 26 maj në Qendrën Mjekësore Ushtarake Kombëtare Walter Reed, njoftoi Shtëpia e Bardhë të hënën, transmeton Anadolu.
"Kjo do të përfshijë vlerësimet rutinë vjetore dentare dhe mjekësore të presidentit si pjesë e kujdesit të tij të rregullt parandalues shëndetësor", tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë në të cilën thekson se "Presidenti gjithashtu do të kalojë kohë me anëtarët e shërbimit dhe stafin në Walter Reed në shenjë njohjeje të shërbimit, profesionalizmit dhe përkushtimit të tyre ndaj kombit".
Trump, 79-vjeç, është përballur me pyetje në rritje në lidhje me shëndetin e tij, me mavijosje që shihen rregullisht në duart e tij, pavarësisht përdorimit ndonjëherë të tepërt të makijazhit. Ai dhe Shtëpia e Bardhë janë përpjekur të shpjegojnë fenomenin në një regjim të vazhdueshëm ditor me aspirinë dhe shtrëngim duarsh që lidhen me rolin e tij si president.
Ai është parë gjithashtu vazhdimisht me kyçe të këmbëve të fryra, një gjendje që mjekët e tij ia atribuojnë pamjaftueshmërisë kronike venoze.
Presidenti amerikan vizitoi për herë të fundit një dentist gjatë një prej udhëtimeve të tij të rregullta fundjavash në Florida më 2 maj.
Trump zbuloi në tetor se iu nënshtrua një testi me rezonancë magnetike (MRI) gjatë një vizite të dytë në spital vitin e kaluar, por nuk e ka zbuluar arsyen pse mjekët e kishin urdhëruar ekzaminimin, as nuk ka thënë se cilën pjesë të trupit e mbulonte.
Më vonë ai tha se testi nuk ishte një MRI, por një skanim CT dhe tha se i vinte keq që zbuloi se iu nënshtrua ekzaminimit sepse ngriti pyetje në lidhje me shëndetin e tij.
Trump do të mbushë 80-vjeç në qershor. Ai ishte tashmë presidenti më i vjetër i SHBA-së që u inaugurua kur u betua në detyrë në janar 2025.