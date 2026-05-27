Michael Gabriel Hernandez
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Shtëpia e Bardhë ka deklaruar se projekt-propozimi për t’i dhënë fund luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, i publikuar nga mediat shtetërore iraniane, është “një trillim i plotë”, transmeton Anadolu.
“Ky raport nga media e kontrolluar nga Irani nuk është i vërtetë dhe memorandumi që ata ‘publikuan’ është një trillim i plotë. Askush nuk duhet të besojë atë që po publikojnë mediat shtetërore iraniane. Faktet kanë rëndësi”, shkroi Shtëpia e Bardhë në platformën amerikane të rrjeteve sociale X.