Shtëpia e Bardhë poston fotografi me mbishkrimin "dy mbretër" për Trumpin dhe mbretin Charles

Diyar Güldoğan
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Shtëpia e Bardhë ndau të martën një fotografi të presidentit Donald Trump së bashku me Mbretin Charles III, me mbishkrimin "dy mbretër" gjatë vizitës së monarkut në Washington DC, transmeton Anadolu.
Kritikët e Trumpit kanë miratuar sloganin "Jo mbretërve" gjatë protestave mbarëkombëtare kundër administratës së tij. Të dielën, Trumpi i tha CBS News se ai "nuk është mbret".
"Unë nuk jam mbret. Nëse do të isha mbret, nuk do të merresha me ju", tha Trumpi në një intervistë.
Që nga inaugurimi i Trumpit në janarin e kaluar, disa protesta me moton "Jo mbretërve" janë mbajtur në të gjithë vendin për të protestuar kundër politikave të Trumpit, kostos në rritje të jetesës dhe së fundmi luftës me Iranin.