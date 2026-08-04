Shqipëri, zjarr masiv në Riban të Mallakastrës, evakuohen 15 familje

Dzihat Aliju
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Policia e Shqipërisë ka evakuuar 15 familje pasi një zjarr masiv ka përfshirë sipërfaqe të mëdha toke në fshatin Riban të Mallakastrës, raporton Anadolu.
Policia e Fierit, në bashkëpunim me strukturat e emergjencave dhe zjarrfikësit, vijon operacionin për përballimin e një zjarri masiv që ka përfshirë rajonin e Mallakastrës.
Për shkak të përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara, shërbimet e Policisë kanë evakuuar 15 familje, si dhe bagëtitë, me qëllim garantimin e sigurisë së banorëve.
Operacioni për shuarjen e zjarrit mbështetet nga ajri nga një helikopter i Ministrisë së Mbrojtjes dhe një avion Canadair.
Forcat në terren po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave të zjarrit, ndërsa vijojnë kontrollet në të gjithë territorin e prekur nga flakët.
Ndërkohë, një grup hetimor punon për përcaktimin e shkaqeve të zjarrit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave.
Policia, gjithashtu ka apeluar qytetarët të mos ndezin zjarre për djegien e mbetjeve bimore apo për qëllime të tjera dhe të denoncojnë në numrin 112 çdo rast zjarrvënieje.