Shpërthime të reja tronditin Teheranin, ndërsa Irani dhe Izraeli shkëmbejnë sulme

Serdar Dincel
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Një valë e re shpërthimesh tronditi kryeqytetin iranian Teheran të hënën, mes një përshkallëzimi të ripërtërirë ushtarak midis Iranit dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
Shpërthimet u dëgjuan në Teheranin perëndimor, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB, duke shtuar se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan në qytet.
Mbrojtja ajrore u aktivizua gjithashtu në Kermanshah në Iranin perëndimor, tha agjencia lokale e lajmeve Khabar Fouri në Telegram.
Tensionet u përshkallëzuan të dielën kur Izraeli bombardoi kryeqytetin libanez Bejrut, pavarësisht një armëpushimi në vazhdim, duke bërë që Irani të lëshojë raketa në Izraelin verior në hakmarrje, me Izraelin që u përgjigj me disa valë sulmesh ajrore kundër Iranit.
Rajoni ka qenë i trazuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore ndaj Iranit në fund të shkurtit, duke shkaktuar hakmarrje iraniane ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.
Një armëpushim i përkohshëm u arrit më 8 prill, por negociatat më vonë ngecën për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e tij dhe zhvillimeve të mëvonshme rajonale.