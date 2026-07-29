Shpërthim në një objekt të magazinimit të LNG-së të operuar nga SHBA-ja në Egjipt

Şahin Demir
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Një shpërthim goditi një objekt lundrues për ruajtjen e gazit natyror të lëngshëm (LNG), në pronësi dhe operim të SHBA-së, me flamur të Ishujve Marshall, në Portin e Damietës në Egjipt, raportoi të mërkurën në mbrëmje kompania e rrezikut detar Ambrey, transmeton Anadolu.
Ambrey e identifikoi mjetin si objekt lundrues për ruajtjen e LNG-së, por nuk dha menjëherë detaje të mëtejshme mbi shkakun e shpërthimit, viktimat apo dëmet.
Në një njoftim të veçantë, ICC Shipping raportoi se një shpërthim ndodhi në terminalin e LNG-së në Portin e Damietës gjatë operacioneve të shkarkimit të ngarkesës.
Sipas njoftimit, autoritetet lokale reaguan menjëherë dhe e vunë situatën nën kontroll.
Anijet e përfshira u zhvendosën në mënyrë të sigurt jashtë zonës së portit, thuhet në njoftim.
Operimet portuale pritet të rifillojnë gjatë natës në doke dhe terminalet e tjera, bëri të ditur ICC Shipping.
As Ambrey dhe as ICC Shipping nuk identifikuan shkakun e shpërthimit.
Autoritetet egjiptiane nuk kanë komentuar menjëherë lidhur me incidentin.